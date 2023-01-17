Манохин Яков Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1825
Крещение
31.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Сын: Манохин Феоктист Яковлевич
Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Манохин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манохина Анна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно