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Манохин Яков Прокопьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.03.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1825

Отец: Манохин Прокопий Матвеевич

Мать: Манохина Степанида Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Сын: Манохин Феоктист Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Манохин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Манохин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Манохин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Манохин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Анна Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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