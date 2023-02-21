Манохина Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Манохин Феоктист Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Манохин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Манохин Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Манохин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Манохин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Яков Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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