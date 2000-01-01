Видюков Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Видюков Виктор
Мать: Видюкова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видюкова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Видюкова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видюкова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Видюкова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Видюков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Видюкова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Видюкова Зоя
Смерть
Неизвестно