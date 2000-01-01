Видюков Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видюков Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Видюков Виктор

Мать: Видюкова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видюкова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Видюкова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видюкова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Видюкова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видюков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Видюкова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видюкова Зоя

Смерть
Неизвестно
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