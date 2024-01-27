Алла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлла Григорьевна

Алла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Conovalov Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Conovalov Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Conovalov Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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