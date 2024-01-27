Коновалов Conovalov Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Conovalov Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Коновалов Conovalov Алексей Васильевич William Matsve

Мать: Коновалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алла Григорьевна

Смерть
Неизвестно
г. Пятигорск
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