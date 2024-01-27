Коновалов Conovalov Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алла Григорьевна
Смерть
Неизвестно
г. Пятигорск