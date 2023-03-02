Извеков (Извекова) Параскева Дмитриевна Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Извеков (Извекова) Параскева Дмитриевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась Около 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Извеков Матвей Петрович1830 г.р.
Дети
(Извекова) Евдокия Матвеевна31.07.1851 г.р.
(Извекова) Ольга Матвеевна19.07.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Матвей Петрович

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
31.07.1851

Дочь: (Извекова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович

Рождение ребёнка
19.07.1854

Дочь: (Извекова) Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1856

Сын: Извеков Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1858

Дочь: (Извекова) Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Извекова) Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Руднева (Извекова) Гликерия Матвеевна

Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович

Рождение ребёнка
30.11.1867

Дочь: (Извекова) Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович

Рождение ребёнка
04.08.1870

Дочь: (Извекова) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно

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