Извеков (Извекова) Параскева Дмитриевна
женский, родилась Около 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Извеков Матвей Петрович1830 г.р.
Дети
(Извекова) Евдокия Матвеевна31.07.1851 г.р.
(Извекова) Ольга Матвеевна19.07.1854 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1851
Дочь: (Извекова) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1854
Дочь: (Извекова) Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1856
Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1858
Дочь: (Извекова) Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Извекова) Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Руднева (Извекова) Гликерия Матвеевна
Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1867
Дочь: (Извекова) Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
04.08.1870
Дочь: (Извекова) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Извеков Матвей Петрович
Смерть
Неизвестно