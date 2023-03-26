Пожиткова Марфа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова Марфа Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1880 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1880 ст.

Сын: Пожитков Федор Иванович

Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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