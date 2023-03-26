Пожиткова Марфа Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.06.1880 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно