Леонтьев Сергей Павлович 17.09.1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьев Сергей Павлович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

17.09.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1815 ст.

Отец: Леонтьев Павел Никифорович

Мать: Леонтьева (Козина) Агриппина Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Леонтьева) Синклитикия Сергеевна

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения Павловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Леонтьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения Павловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1843 ст.

Сын: Леонтьев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения Павловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1845 ст.

Сын: Леонтьев Абрам Сергеевич

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения Павловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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