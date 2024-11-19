Леонтьев Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения17.09.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1815 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Леонтьева) Синклитикия Сергеевна
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Леонтьев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1843 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения Павловна
Рождение ребёнка
15.10.1845 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения Павловна
Смерть
Неизвестно