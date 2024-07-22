Леонтьева Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти26.12.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Леонтьева Синклитикия Сергеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Леонтьев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Павлович
Смерть
26.12.1879 ст.
От чахотки