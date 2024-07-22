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Леонтьева Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

26.12.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Леонтьева Синклитикия Сергеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Леонтьев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Леонтьев Абрам Сергеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
26.12.1879 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
От чахотки

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