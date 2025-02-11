Корчагина Мария Степанова
женский, родилась 1800
умерла Неизвестно
Супруги
Корчагин Осип Аггеев1788 г.р.
Дети
Корчагин Андрей Осипов1811 г.р.
Корчагин Максим Осипов1823 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корчагин Осип Аггеев
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Корчагин Осип Аггеев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Корчагин Осип Аггеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Корчагин Осип Аггеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно