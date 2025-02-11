Корчагина Мария Степанова 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагина Мария Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1800

умерла Неизвестно

Супруги
Корчагин Осип Аггеев1788 г.р.
Дети
Корчагин Андрей Осипов1811 г.р.
Корчагин Максим Осипов1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Осип Аггеев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Корчагин Андрей Осипов

Отец ребёнка: Корчагин Осип Аггеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Корчагин Максим Осипов

Отец ребёнка: Корчагин Осип Аггеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Корчагин Андрей Осипов

Отец ребёнка: Корчагин Осип Аггеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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