Корчагин Максим Осипов
мужской, родился 1823, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКорчагин Осип Аггеев1788 г.р.
МатьКорчагина Мария Степанова1800 г.р.
Супруги
Корчагина Татьяна Михайлова1820 г.р.
Дети
(Корчагина) Ефимия Максимова1845 г.р.
(Корчагина) Акулина Максимова1851 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Корчагин Осип Аггеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Корчагина) Ефимия Максимова
Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Корчагина) Акулина Максимова
Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Корчагина) Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Михайлова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно