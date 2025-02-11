Корчагин Максим Осипов 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагин Максим Осипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Корчагин Осип Аггеев1788 г.р.
Мать
Корчагина Мария Степанова1800 г.р.
Супруги
Корчагина Татьяна Михайлова1820 г.р.
Дети
(Корчагина) Ефимия Максимова1845 г.р.
(Корчагина) Акулина Максимова1851 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Корчагин Осип Аггеев

Мать: Корчагина Мария Степанова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Татьяна Михайлова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Корчагина) Ефимия Максимова

Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Корчагина) Акулина Максимова

Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Корчагина) Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.