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Ихсанова Минлеямал

Место рождения

дер. Рангазар Сармановского района, Татарстан

Дата рождения

24.06.1905

Дата смерти

15.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1905

Отец: Хабибулла

Мать: Габида

Рождение ребёнка
20.01.1925

Дочь: Юнусова (Ихсанова) Багиза

Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам

Рождение ребёнка
12.03.1928

Сын: Шайхелов Ханиф

Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам

Рождение ребёнка
22.01.1932

Дочь: Баязитова (Шайхелисламова) Галия

Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам

Рождение ребёнка
15.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам

Рождение ребёнка
25.01.1938

Дочь: (Ихсанова) Нажиба Гимаевна

Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам

Рождение ребёнка
15.02.1941

Дочь: Шарифуллина (Ихсанова) Хания

Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам

Рождение ребёнка
28.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам

Смерть
15.01.1981

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