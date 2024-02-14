Ихсанова Минлеямал
Место рождениядер. Рангазар Сармановского района, Татарстан
Дата рождения24.06.1905
Дата смерти15.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1905
Рождение ребёнка
20.01.1925
Дочь: Юнусова (Ихсанова) Багиза
Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам
Рождение ребёнка
12.03.1928
Сын: Шайхелов Ханиф
Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам
Рождение ребёнка
22.01.1932
Дочь: Баязитова (Шайхелисламова) Галия
Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам
Рождение ребёнка
15.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам
Рождение ребёнка
25.01.1938
Дочь: (Ихсанова) Нажиба Гимаевна
Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам
Рождение ребёнка
15.02.1941
Дочь: Шарифуллина (Ихсанова) Хания
Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам
Рождение ребёнка
28.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Гыймаделислам
Смерть
15.01.1981