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Ихсанов Гыймаделислам

Место рождения

Татарская АССР, Азнакаевский р-н, с. Асеево

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ихсанов Шайхелислам

Мать: Нуржихан

Военная награда
Неизвестно
Ихсанов Мунир Ихсанович В архив Дата рождения __.__.1926 Место рождения Татарская АССР, Азнакаевский р-н, с. Асеево Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилей... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1925

Дочь: Юнусова (Ихсанова) Багиза

Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал

Рождение ребёнка
12.03.1928

Сын: Шайхелов Ханиф

Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал

Рождение ребёнка
22.01.1932

Дочь: Баязитова (Шайхелисламова) Галия

Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал

Рождение ребёнка
15.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал

Рождение ребёнка
25.01.1938

Дочь: (Ихсанова) Нажиба Гимаевна

Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал

Рождение ребёнка
15.02.1941

Дочь: Шарифуллина (Ихсанова) Хания

Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал

Рождение ребёнка
28.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал

Смерть
Неизвестно

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