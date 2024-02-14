Ихсанов Гыймаделислам
Место рожденияТатарская АССР, Азнакаевский р-н, с. Асеево
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Ихсанов Шайхелислам
Мать: Нуржихан
Военная награда
Неизвестно
Ихсанов Мунир Ихсанович В архив Дата рождения __.__.1926 Место рождения Татарская АССР, Азнакаевский р-н, с. Асеево Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилей... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1925
Дочь: Юнусова (Ихсанова) Багиза
Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал
Рождение ребёнка
12.03.1928
Сын: Шайхелов Ханиф
Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал
Рождение ребёнка
22.01.1932
Дочь: Баязитова (Шайхелисламова) Галия
Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал
Рождение ребёнка
15.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал
Рождение ребёнка
25.01.1938
Дочь: (Ихсанова) Нажиба Гимаевна
Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал
Рождение ребёнка
15.02.1941
Дочь: Шарифуллина (Ихсанова) Хания
Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал
Рождение ребёнка
28.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова Минлеямал
Смерть
Неизвестно