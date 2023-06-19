Савинов Валерий Валерьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1965
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1987
Дочь: Мигачева (Савинова) Алиса Валерьевна
Мать ребёнка: Савинова (Сумина) Наталья Вячеславовна
Рождение ребёнка
15.04.1995
Дочь: (Савинова) Маргарита Валерьевна
Мать ребёнка: Савинова (Щербатова) Анжела Петровна
Бракосочетание
18.04.1997
Рождение ребёнка
01.06.1998
Дочь: (Савинова) Валерия Валерьевна
Мать ребёнка: Савинова (Щербатова) Анжела Петровна