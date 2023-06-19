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Савинов Валерий Валерьевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1965

Отец: Савинов Валерий Леонидович

Мать: Савинова (Пухлова) Маргарита Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Савинова (Сумина) Наталья Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова (Сумина) Наталья Вячеславовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1987

Дочь: Мигачева (Савинова) Алиса Валерьевна

Мать ребёнка: Савинова (Сумина) Наталья Вячеславовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1995

Дочь: (Савинова) Маргарита Валерьевна

Мать ребёнка: Савинова (Щербатова) Анжела Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.04.1997

Жена: Савинова (Щербатова) Анжела Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1998

Дочь: (Савинова) Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: Савинова (Щербатова) Анжела Петровна

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