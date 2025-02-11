Ерофеев Венедикт Васильевич 24.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеев Венедикт Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.10.1938, Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область

умер 11.05.1990, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Ерофеев 58, 10 Ук Василий Васильевич22.07.1900 г.р.
Мать
Ерофеева (Гущина) Анна Андреевна1899 г.р.
Супруги
Ерофеева (Зимакова) Валентина Владимировна1942 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1938

Отец: Ерофеев 58, 10 Ук Василий Васильевич

Мать: Ерофеева (Гущина) Анна Андреевна

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область

Работа или профессия
Неизвестно

Writer

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева (Зимакова) Валентина Владимировна

Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Moscow State University

Рождение ребёнка
1966

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Мать ребёнка: Ерофеева (Зимакова) Валентина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
11.05.1990
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Kuntsevo Cemetery, Russia

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