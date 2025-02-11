Ерофеев Венедикт Васильевич
мужской, родился 24.10.1938, Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
умер 11.05.1990, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЕрофеев 58, 10 Ук Василий Васильевич22.07.1900 г.р.
МатьЕрофеева (Гущина) Анна Андреевна1899 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1938
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерофеева (Зимакова) Валентина Владимировна
Смерть
11.05.1990
Похороны
Неизвестно