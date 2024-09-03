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Лукьянов Матвей Иосифович

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Лукьянов иосиф

Мать: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1883

Сын: Лукьянов Ефим Матвеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Пелина) Олимпиада Дмитриевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
18.10.1887

Жена: Лукьянова (Пелина) Олимпиада Дмитриевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1888

Дочь: (Лукьянова) Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Пелина) Олимпиада Дмитриевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: (Лукьянова) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Пелина) Олимпиада Дмитриевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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