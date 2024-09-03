Лукьянов Матвей Иосифович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Лукьянов иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1883
Мать ребёнка: Лукьянова (Пелина) Олимпиада Дмитриевна
Бракосочетание
18.10.1887
Рождение ребёнка
22.01.1888
Дочь: (Лукьянова) Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Пелина) Олимпиада Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: (Лукьянова) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Пелина) Олимпиада Дмитриевна
Смерть
Неизвестно