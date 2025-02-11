(Дорогова) Пелагея Максимовна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дорогова) Пелагея Максимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1814, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дорогов Максим Перес. В 1837 Г Романович1796 г.р.
Мать
Дорогова Агафья Никифоровна1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дорогов Максим Перес. В 1837 Г Романович

Мать: Дорогова Агафья Никифоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Смерть
Неизвестно

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