(Дорогова) Пелагея Максимовна
женский, родилась 1814, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДорогов Максим Перес. В 1837 Г Романович1796 г.р.
МатьДорогова Агафья Никифоровна1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно