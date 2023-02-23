Агафья Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дорогов Артемий Максимович
Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович
Рождение ребёнка
08.03.1830
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дорогов (м. Глушица) Степан Максимович
Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович
Малая Глушица
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно