Агафья Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дорогов Артемий Максимович

Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович

Рождение ребёнка
08.03.1830

Сын: Дорогов Рекрут 1854 Г. Никифор Максимович

Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дорогов Петр Максимович

Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Дорогов (м. Глушица) Степан Максимович

Отец ребёнка: Дорогов (м.глушица) Максим Романович

Малая Глушица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов (м.глушица) Максим Романович

Смерть
Неизвестно
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