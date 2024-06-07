Кутергин Александр Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутергин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутергин Василий

Мать: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Екатеринбург, Россия
Смерть
Неизвестно

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