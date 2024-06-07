Кутергин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутергина) Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутергин Борис Васильевич
Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутергин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Зуевка, Россия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Кутергина) Хина Васильевна
Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна
Рождение ребёнка
01.08.1931
Дочь: Гришина (Кутергина) Антонида Васильевна
Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна
Смерть
Неизвестно