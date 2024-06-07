Кутергин Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКутергин Василий

Кутергин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутергина) Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутергин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутергин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
г. Зуевка, Россия
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Кутергина) Хина Васильевна

Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна

Рождение ребёнка
01.08.1931

Дочь: Гришина (Кутергина) Антонида Васильевна

Мать ребёнка: Кутергина (Останина) Пелагия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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