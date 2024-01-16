Кривовяз Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Александр
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кривовяз (krivovyaz) Ефим Сафронович (Yefim Safronovich)
Отец ребёнка: Кривовяз (krivovyaz) Сафрон Сазонович
совхоз Тутинский Н-Ивановский с/совет Краснотуранского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно