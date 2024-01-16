Кривовяз Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривовяз Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кривовяз (krivovyaz) Ефим Сафронович (Yefim Safronovich)

Отец ребёнка: Кривовяз (krivovyaz) Сафрон Сазонович

совхоз Тутинский Н-Ивановский с/совет Краснотуранского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривовяз (krivovyaz) Сафрон Сазонович

Смерть
Неизвестно
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