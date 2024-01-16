Кривовяз (Krivovyaz) Ефим Сафронович (Yefim Safronovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривовяз (Krivovyaz) Ефим Сафронович (Yefim Safronovich)

Место рождения

совхоз Тутинский Н-Ивановский с/совет Краснотуранского района

Дата рождения

1926

Дата смерти

03.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кривовяз (krivovyaz) Сафрон Сазонович

Мать: Кривовяз Анна Александровна

совхоз Тутинский Н-Ивановский с/совет Краснотуранского района
Военная служба
1943
Краснотуранский РВК, Красноярский край, Краснотуранский р-н
Смерть
03.08.1944
Причина смерти: Убит(-а) в бою
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