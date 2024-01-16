Кривовяз (Krivovyaz) Ефим Сафронович (Yefim Safronovich)
Место рождениясовхоз Тутинский Н-Ивановский с/совет Краснотуранского района
Дата рождения1926
Дата смерти03.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
совхоз Тутинский Н-Ивановский с/совет Краснотуранского района
Военная служба
1943
Краснотуранский РВК, Красноярский край, Краснотуранский р-н
Смерть
03.08.1944
Причина смерти: Убит(-а) в бою