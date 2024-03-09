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Родионов Кормилицин Василий Яковлевич

Место рождения

Варыпаевка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Варыпаевка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна

Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.

Сын: Родионов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Родионов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Родионов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна

Смерть
Неизвестно

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