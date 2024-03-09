Родионов Кормилицин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.
Сын: Родионов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна
Рождение ребёнка
21.11.1909
Сын: Родионов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Родионов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна
Смерть
Неизвестно