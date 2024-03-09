Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.
Сын: Родионов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Родионов Кормилицин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1909
Сын: Родионов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Родионов Кормилицин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Родионов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Родионов Кормилицин Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно