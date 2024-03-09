Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна

Родионова (Буколаева) Прасковья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Буколаев Ефрем Андреевич

Мать: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Кормилицин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.

Сын: Родионов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Родионов Кормилицин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Родионов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Родионов Кормилицин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Родионов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Родионов Кормилицин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.