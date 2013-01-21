(Жив) Вера
Место рождения
Дата рождения06.06.1947
Дата смерти21.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1947
Отец: Жив Григорий
Мать: (Капилевич) Гита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
медработник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2013