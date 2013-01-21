(Жив) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жив) Вера

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.06.1947

Дата смерти

21.01.2013

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1947

Отец: Жив Григорий

Мать: (Капилевич) Гита

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
медработник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.01.2013

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