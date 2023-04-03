Жив Григорий
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Дата рождения03.02.1918
Дата смерти18.11.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
29.07.1941
Жена: Гита
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Рождение ребёнка
06.06.1947
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
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Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Смерть
18.11.1962
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