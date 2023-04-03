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Жив Григорий

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Место рождения

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Дата рождения

03.02.1918

Дата смерти

18.11.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.
Около 1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
29.07.1941

Жена: Гита

?, , ,
Рождение ребёнка
06.06.1947

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Гита

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Смерть
18.11.1962
?, , ,
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