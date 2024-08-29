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Кирякмасов Яков Иванович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кирякмасов Иван Антонович

Мать: Татьяна Абрамовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1824 О родившихся Гремячка 5 42 22 Яков Иван Антонов
Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1846

Жена: Кирякмасова Пелагея Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1846 О бракосочетавшихся Гремячка 5 64 22А Яков Иванов нет 21 Иван Антонов 1825 Гремячка Пелагея Иванова 19 Иван Михайлов 1827 Урахча госпожи Аристовой Кирякмасовы
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кирякмасова) Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1849 О родившихся Гремячка 5 67 22 Варвара Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Кирякмасова) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1852 О родившихся Гремячка 5 70 33 Параскева Яков Иванов и Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кирякмасов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1856 О родившихся Гремячка 5 74 2А Владимир Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Упоминание
1858
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1858 ф.3 о.2 д. 327 РС села Гремячева Августы Николаевны Этковой 15 Иван Антонов Кирякмасов 54 Иван Антонова сын 1й Яков Иванов 33 Якова Иванова сын Владимир Яковлев 1 2й Алексей Иванов 25 3й Г... Показать все
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Кирякмасова) Гликерия Яковлевна

Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1863 О родившихся Гремячка 4 153 148 Гликерия Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Кирякмасова) Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Агрипина Яков Иванов и Пелагея Иванова
Смерть
1885
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1885 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 376 Яков Иванов 61 1824

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