Кирякмасов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1824
Отец: Кирякмасов Иван Антонович
Мать: Татьяна Абрамовна
1824 О родившихся Гремячка 5 42 22 Яков Иван Антонов
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1846
1846 О бракосочетавшихся Гремячка 5 64 22А Яков Иванов нет 21 Иван Антонов 1825 Гремячка Пелагея Иванова 19 Иван Михайлов 1827 Урахча госпожи Аристовой Кирякмасовы
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Кирякмасова) Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна
1849 О родившихся Гремячка 5 67 22 Варвара Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Кирякмасова) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна
1852 О родившихся Гремячка 5 70 33 Параскева Яков Иванов и Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кирякмасов Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна
1856 О родившихся Гремячка 5 74 2А Владимир Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Упоминание
1858
1858 ф.3 о.2 д. 327 РС села Гремячева Августы Николаевны Этковой 15 Иван Антонов Кирякмасов 54 Иван Антонова сын 1й Яков Иванов 33 Якова Иванова сын Владимир Яковлев 1 2й Алексей Иванов 25 3й Г... Показать все
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Кирякмасова) Гликерия Яковлевна
Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна
1863 О родившихся Гремячка 4 153 148 Гликерия Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Кирякмасова) Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Кирякмасова Пелагея Ивановна
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Агрипина Яков Иванов и Пелагея Иванова
Смерть
1885
1885 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 376 Яков Иванов 61 1824