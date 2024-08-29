Кирякмасова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякмасова Пелагея Ивановна

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1846

Муж: Кирякмасов Яков Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1846 О бракосочетавшихся Гремячка 5 64 22А Яков Иванов нет 21 Иван Антонов 1825 Гремячка Пелагея Иванова 19 Иван Михайлов 1827 Урахча госпожи Аристовой Кирякмасовы
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кирякмасова) Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Кирякмасов Яков Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1849 О родившихся Гремячка 5 67 22 Варвара Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Кирякмасова) Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Кирякмасов Яков Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1852 О родившихся Гремячка 5 70 33 Параскева Яков Иванов и Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кирякмасов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Кирякмасов Яков Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1856 О родившихся Гремячка 5 74 2А Владимир Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Упоминание
1858
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1858 ф.3 о.2 д. 327 РС села Гремячева Августы Николаевны Этковой 15 Иван Антонов Кирякмасов 54 Иван Антонова сын 1й Яков Иванов 33 Якова Иванова сын Владимир Яковлев 1 2й Алексей Иванов 25 3й Г... Показать все
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Кирякмасова) Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Кирякмасов Яков Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1863 О родившихся Гремячка 4 153 148 Гликерия Яков Иванов нет Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Кирякмасова) Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Кирякмасов Яков Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Агрипина Яков Иванов и Пелагея Иванова
Смерть
1882
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1882 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 223 Пелагея Иванова 57 Яков Иванов 1825

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