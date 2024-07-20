Васса Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баяндина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 527, С.23 - МК (1869) - восприемник
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович
Гаврилов, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.91 - МК (1870) -
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Баяндина Васса Георгиевна
Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.74 - МК (1871) - восприемница ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.60 (МК-1874) - брак
Рождение ребёнка
До 1858
Дочь: Баяндина Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович
Рождение ребёнка
19.12.1867
Дочь: Баяндина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
19.12.1867
Сын: Баяндин Евграф Георгиевич
Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Смерть
После 1867
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)