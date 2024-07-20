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Васса Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баяндина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Баяндин Стефан Егорович

Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович

Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 527, С.23 - МК (1869) - восприемник
Рождение ребёнка
1852

Сын: Баяндин Семён Георгиевич

Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович

Гаврилов, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.91 - МК (1870) -
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Баяндина Васса Георгиевна

Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович

Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.74 - МК (1871) - восприемница ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.60 (МК-1874) - брак
Рождение ребёнка
До 1858

Дочь: Баяндина Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович

Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.12.1867

Дочь: Баяндина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
19.12.1867

Сын: Баяндин Евграф Георгиевич

Отец ребёнка: Баяндин Георгий Гаврилович

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Смерть
После 1867
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)

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