Тангатаров Владимир Нутфарахманович
Место рождения
Дата рождения14.10.1957
Дата смерти29.06.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1957
Отец: Тангатаров Нутфарахман Тангатарович
Бракосочетание
14.04.1982
Рождение ребёнка
03.01.1983
Дочь: Иванова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Парчайкина Ирина Александровна
Россия
Смерть
29.06.1988
Причина смерти: Автоавария
Похороны
Неизвестно