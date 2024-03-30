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Тангатаров Владимир Нутфарахманович

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Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

14.10.1957

Дата смерти

29.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1957

Отец: Тангатаров Нутфарахман Тангатарович

Мать: не указана

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
14.04.1982

Жена: Парчайкина Ирина Александровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.01.1983

Дочь: Иванова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Парчайкина Ирина Александровна

Россия
Смерть
29.06.1988
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Автоавария
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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