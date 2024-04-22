Руденко-Зеленько (Блюда) Параскева Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко-Зеленько (Блюда) Параскева Радионовна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

13.10.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1841

Отец: Блюда Радион Алексеевич

Мать: Блюда Мелания Михайловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1869

Муж: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1871

Сын: Руденко-Зеленько Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.09.1872

Сын: Руденко-Зеленько Мертворожденный Семенович

Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1874

Дочь: Руденко-Зеленько Александра Семеновна

Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1876

Дочь: Куц Пульхерия Семеновна

Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1878

Дочь: Андрущенко Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1880

Сын: Руденко-Зеленько Савва Семенович

Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1884

Сын: Руденко-Зеленько Константин Семенович

Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
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