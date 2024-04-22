Руденко-Зеленько (Блюда) Параскева Радионовна
Место рождения
Дата рождения13.10.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1841
Отец: Блюда Радион Алексеевич
Мать: Блюда Мелания Михайловна
Бракосочетание
19.01.1869
Рождение ребёнка
20.02.1871
Сын: Руденко-Зеленько Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович
Рождение ребёнка
03.09.1872
Сын: Руденко-Зеленько Мертворожденный Семенович
Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович
Рождение ребёнка
21.04.1874
Дочь: Руденко-Зеленько Александра Семеновна
Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович
Рождение ребёнка
07.08.1876
Дочь: Куц Пульхерия Семеновна
Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович
Рождение ребёнка
10.10.1878
Дочь: Андрущенко Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович
Рождение ребёнка
03.12.1880
Сын: Руденко-Зеленько Савва Семенович
Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович
Рождение ребёнка
19.05.1884
Сын: Руденко-Зеленько Константин Семенович
Отец ребёнка: Руденко-Зеленько Семен Даниилович
Смерть
Неизвестно