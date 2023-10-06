Руденко Семен Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Семен Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1876

Дочь: Куц Пульхерия Семеновна

Мать ребёнка: Руденко Параскева Радионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1878

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Руденко Параскева Радионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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