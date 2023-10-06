Руденко Семен Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1876
Дочь: Куц Пульхерия Семеновна
Мать ребёнка: Руденко Параскева Радионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1878
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Руденко Параскева Радионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно