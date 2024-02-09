Руденко-Зеленько Савва Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко-Зеленько Савва Семенович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

03.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1880

Отец: Руденко-Зеленько Семен Даниилович

Мать: Руденко-Зеленько Параскева Радионовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
23.01.1905

Жена: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Руденко-Зеленько Варвара Саввична

Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Руденко-Зеленько Павел Саввич

Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1909

Дочь: Руденко-Зеленько Ольга Саввична

Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: Руденко-Зеленько Нина Саввична

Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1913

Сын: Руденко-Зеленько Аркадий Саввич

Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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