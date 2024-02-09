Руденко-Зеленько Савва Семенович
Место рождения
Дата рождения03.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1880
Бракосочетание
23.01.1905
Рождение ребёнка
27.11.1905
Дочь: Руденко-Зеленько Варвара Саввична
Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.06.1907
Сын: Руденко-Зеленько Павел Саввич
Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.07.1909
Дочь: Руденко-Зеленько Ольга Саввична
Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: Руденко-Зеленько Нина Саввична
Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.01.1913
Сын: Руденко-Зеленько Аркадий Саввич
Мать ребёнка: Руденко-Зеленько Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно