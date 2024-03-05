Параскева Зоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Спасский Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Спасский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Спасский Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Спасская Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Спасский Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич
Смерть
1858