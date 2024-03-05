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Параскева Зоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Спасский Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Спасский Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Спасский Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Спасский Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Спасская Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Спасский Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Спасский Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Спасский Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Спасский Яков Матвеевич

Смерть
1858
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