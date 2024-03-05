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Спасский Яков Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Спасский Матвей Петрович

Мать: Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Спасский Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Зоновна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Спасский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Зоновна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Спасский Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Зоновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Спасский Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Зоновна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Спасская Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Параскева Зоновна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Спасский Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Зоновна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Спасский Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Зоновна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Спасский Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Зоновна

Смерть
1837
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