Спасский Яков Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Спасский Матвей Петрович
Мать: Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Спасский Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Зоновна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Спасский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Зоновна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Параскева Зоновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Спасский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Зоновна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Спасская Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Зоновна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Спасский Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Зоновна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Параскева Зоновна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Параскева Зоновна
Смерть
1837