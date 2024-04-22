Шведовский Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шведовский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1785 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Шведовская Пелагея
Рождение ребёнка
10.03.1788 ст.
Сын: Шведовский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Шведовская Пелагея
Рождение ребёнка
25.08.1790 ст.
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Шведовская Пелагея
Рождение ребёнка
27.05.1793 ст.
Сын: Шведовский Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Шведовская Пелагея
Рождение ребёнка
20.12.1793 ст.
Сын: Шведовский Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Шведовская Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Шведовская Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шведовская Пелагея
Смерть
Неизвестно