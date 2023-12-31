Шведовская Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1785 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
10.03.1788 ст.
Сын: Шведовский Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
25.08.1790 ст.
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
27.05.1793 ст.
Сын: Шведовский Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
20.12.1793 ст.
Сын: Шведовский Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно