Шведовская Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1785 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.03.1788 ст.

Сын: Шведовский Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.08.1790 ст.

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
27.05.1793 ст.

Сын: Шведовский Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
20.12.1793 ст.

Сын: Шведовский Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шведовский Яков Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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