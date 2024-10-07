Фёдор Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Савин Евсей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1739
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно