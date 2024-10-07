Фёдор Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Савин Евсей Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1739

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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