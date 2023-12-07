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Евдокия Федоровна
Евдокия Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1730
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фёдор Евсеевич
1706 г.р.
Мать
Евдокия Ивановна
1710 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец:
Фёдор Евсеевич
Мать:
Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно
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