Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Евсеевич

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Евсеевич

Рождение ребёнка
19.03.1739

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Евсеевич

Смерть
Неизвестно

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