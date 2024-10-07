Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Евсеевич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Евсеевич
Рождение ребёнка
19.03.1739
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Евсеевич
Смерть
Неизвестно