Царбаева Бибай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Царбаев Айзет Арифулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царбаева Морщидя Айзетовна
Отец ребёнка: Царбаев Айзет Арифулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царбаева Раися Айзетовна
Отец ребёнка: Царбаев Айзет Арифулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царбаева Сания Айзетовна
Отец ребёнка: Царбаев Айзет Арифулович
Бракосочетание
Неизвестно