Царбаева Бибай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царбаева Бибай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царбаев Осьман Айзетович

Отец ребёнка: Царбаев Айзет Арифулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царбаева Морщидя Айзетовна

Отец ребёнка: Царбаев Айзет Арифулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царбаева Раися Айзетовна

Отец ребёнка: Царбаев Айзет Арифулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царбаева Сания Айзетовна

Отец ребёнка: Царбаев Айзет Арифулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царбаев Айзет Арифулович

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