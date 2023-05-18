Царбаев Айзет Арифулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царбаев Айзет Арифулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Царбаев Арифулла

Мать: неиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царбаев Осьман Айзетович

Мать ребёнка: Царбаева Бибай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царбаева Морщидя Айзетовна

Мать ребёнка: Царбаева Бибай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царбаева Раися Айзетовна

Мать ребёнка: Царбаева Бибай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царбаева Сания Айзетовна

Мать ребёнка: Царбаева Бибай

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царбаева Бибай

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