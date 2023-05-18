Царбаев Айзет Арифулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Царбаев Арифулла
Мать: неиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Царбаева Бибай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царбаева Морщидя Айзетовна
Мать ребёнка: Царбаева Бибай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царбаева Раися Айзетовна
Мать ребёнка: Царбаева Бибай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царбаева Сания Айзетовна
Мать ребёнка: Царбаева Бибай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царбаева Бибай