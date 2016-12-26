Pacenta (Rubenstein) Amy Ruth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pacenta (Rubenstein) Amy Ruth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1950

Дата смерти

26.12.2016

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950

Отец: Rubenstein Alan S

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Wellington, FL, USA
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2016
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