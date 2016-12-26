Pacenta (Rubenstein) Amy Ruth
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1950
Дата смерти26.12.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950
Отец: Rubenstein Alan S
Рождение ребёнка
12.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Wellington, FL, USA
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2016