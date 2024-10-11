Нечаев Давид Матвеевич
Место рожденияСавино
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Нечаев Матфей
Мать: не указана
Савино
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Нечаева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Нечаева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Нечаева Татьяна Давидовна
Мать ребёнка: Нечаева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пискунова (Нечаева) Иустина Давыдовна
Мать ребёнка: Нечаева Гликерия Федоровна
Савино
Полуборский приход. Каргопольский уезд
Смерть
Неизвестно