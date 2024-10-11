Нечаев Давид Матвеевич Около 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нечаев Давид Матвеевич

Место рождения

Савино

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Нечаев Матфей

Мать: не указана

Савино
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Нечаев Андрей Давидович

Мать ребёнка: Нечаева Гликерия Федоровна

Савино, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Нечаев Пётр Давидович

Мать ребёнка: Нечаева Гликерия Федоровна

Савино, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Нечаева Татьяна Давидовна

Мать ребёнка: Нечаева Гликерия Федоровна

Савино, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пискунова (Нечаева) Иустина Давыдовна

Мать ребёнка: Нечаева Гликерия Федоровна

Савино
Полуборский приход. Каргопольский уезд
Смерть
Неизвестно

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