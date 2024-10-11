Пискунова (Нечаева) Иустина Давыдовна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пискунова (Нечаева) Иустина Давыдовна

Место рождения

Савино

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Нечаев Давид Матвеевич

Мать: Нечаева Гликерия Федоровна

Савино
Полуборский приход. Каргопольский уезд
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Пискунов Максим Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
20.12.1884

Сын: Пискунов Василий Максимович

Отец ребёнка: Пискунов Максим Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Пискунов Федор Максимович

Отец ребёнка: Пискунов Максим Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.05.1891

Дочь: Урываева (Пискунова) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Пискунов Максим Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
31.05.1894

Дочь: Пискунова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Пискунов Максим Иванович

Смерть
Неизвестно

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