Пискунова (Нечаева) Иустина Давыдовна
Место рожденияСавино
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Нечаев Давид Матвеевич
Савино
Полуборский приход. Каргопольский уезд
Бракосочетание
30.01.1884
Рождение ребёнка
20.12.1884
Сын: Пискунов Василий Максимович
Отец ребёнка: Пискунов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Пискунов Федор Максимович
Отец ребёнка: Пискунов Максим Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1891
Дочь: Урываева (Пискунова) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Пискунов Максим Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1894
Дочь: Пискунова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Пискунов Максим Иванович
Смерть
Неизвестно