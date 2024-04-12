Юринова (Базылевич) Анна Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти20.12.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Базылевич Герасим Архипович
Рождение ребёнка
15.09.1876 ст.
Дочь: Юринова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Юринов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.
Дочь: Юринова Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Юринов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
22.07.1881 ст.
Дочь: Юринова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Юринов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Юринов Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1885 ст.
Похороны
22.12.1885 ст.
Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния