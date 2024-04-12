Юринова (Базылевич) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринова (Базылевич) Анна Герасимовна

Юринова (Базылевич) Анна Герасимовна

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

20.12.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Базылевич Герасим Архипович

Мать: не указана

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1876 ст.

Дочь: Юринова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Юринов Иван Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.

Дочь: Юринова Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Юринов Иван Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1881 ст.

Дочь: Юринова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Юринов Иван Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Юринов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Юринов Иван Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Иван Никифорович

Смерть
20.12.1885 ст.
Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Похороны
22.12.1885 ст.
Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close