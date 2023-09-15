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Юринов Иван Никифорович

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

07.07.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Юринов Никифор Гаврилович

Мать: не указана

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1876 ст.

Дочь: Юринова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Юринова Анна Герасимовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.

Дочь: Юринова Устиния Ивановна

Мать ребёнка: Юринова Анна Герасимовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1881 ст.

Дочь: Юринова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Юринова Анна Герасимовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Юринов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Юринова Анна Герасимовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1890 ст.

Сын: Юринов Ануфрий Иванович

Мать ребёнка: Юринова Ксения Дмитриевна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Ксения Дмитриевна

Смерть
07.07.1901 ст.
Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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