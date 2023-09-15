Юринов Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти07.07.1901 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Юринов Никифор Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1876 ст.
Дочь: Юринова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Юринова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.
Дочь: Юринова Устиния Ивановна
Мать ребёнка: Юринова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
22.07.1881 ст.
Дочь: Юринова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Юринова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Юринова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
13.06.1890 ст.
Мать ребёнка: Юринова Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юринова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1901 ст.