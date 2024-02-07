Иванов Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1914
Дата смерти15.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1914
Отец: Иванов Михаил Григорьевич
Мать: Иванова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1979