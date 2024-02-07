Иванов Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валентин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1914

Дата смерти

15.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1914

Отец: Иванов Михаил Григорьевич

Мать: Иванова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Александра Васильевна

Смерть
15.12.1979
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