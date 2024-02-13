Иванова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Александра Васильевна

Иванова Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1921

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Валентин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Валентин Михайлович

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close