Иванова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1921
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Валентин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996