Гаппова (Логинова) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1868
Отец: не указан
незаконнорожденная
Крещение
08.12.1868
Бракосочетание
02.02.1887
Рождение ребёнка
08.10.1888
Дочь: Гаппова Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
13.05.1890
Дочь: Гаппова Гликерия Захаровна
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
09.07.1892
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
18.05.1895
Дочь: Гаппова Александра Захаровна
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
10.09.1897
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
19.01.1902
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
09.03.1903
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гаппов Григорий Захарович
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Рождение ребёнка
11.08.1910
Дочь: Гаппова Анна Захаровна
Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)
Смерть
Неизвестно