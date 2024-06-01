Гаппова (Логинова) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаппова (Логинова) Параскева Васильевна

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

27.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1868

Отец: не указан

Мать: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Крещение
08.12.1868
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1888

Дочь: Гаппова Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1890

Дочь: Гаппова Гликерия Захаровна

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Гаппов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1895

Дочь: Гаппова Александра Захаровна

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Гаппов Петр Захарович

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гаппов Стефан Захарович

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Гаппов Федор Захарович

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Гаппов Иван Захарович

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Гаппов Григорий Захарович

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гаппов Петр Захарович

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1910

Дочь: Гаппова Анна Захаровна

Отец ребёнка: Гаппуев (Гаппов) Захарий (Захар)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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